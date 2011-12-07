Метшин переизбран на пост председателя Ассоциации городов Поволжья

Мэр Казани Ильсур Метшин переизбран председателем Ассоциации городов Поволжья, сообщает пресс-служба исполкома столицы РТ.

«По многим показателям Казань является эталоном — в части развития городской среды, безопасности, благоустройства, и в этом заслуга руководства города. В управлении такой сложной системой, как столица РТ, нужен не только высокий профессионализм и богатый опыт, но и уникальный талант, который на протяжении многих лет демонстрирует Ильсур Метшин», — сказал глава Чебоксар Алексей Ладыков, выдвигая кандидатуру Метшина

Совещание АГП прошло в онлайн-формате, кандидатуру мэра Казани поддержали единогласно.