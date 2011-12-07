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Определен учитель года в Набережных Челнах

Первое место у учителя русского языка и литературы.
В Набережных Челнах подведены итоги конкурса «Учитель года-2019», сообщает пресс-служба мэрии города. В финале первое место заняла учитель русского языка и литературы гимназии №77 Светлана Владыко. Второе место у другого педагога-филолога – Анны Мифтаховой из гимназии №76. Тройку призеров замкнула учитель английского языка школы №56 Элла Юдина. Всего в очном этапе приняли участие 25 педагогов.
КВ
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