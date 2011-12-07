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Пестречинских школьников научили работе со справочным аппаратом библиотек

В городской школе №1 прошел библиографический урок.
Для восьмиклассников пестречинской школы №1 организовали библиографический урок, пишет местное издание «Вперед». Библиограф районной библиотеки рассказала ребятам о справочно-библиографическом аппарате и правилах оформления библиографического аппарата рефератов. В конце мероприятия прошла викторина. Целью такого урока является формирование у школьников навыков работы со справочной литературой и библиографическим аппаратом.
КВ
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