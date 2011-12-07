Убийца собаки получил 200 часов обязательных работ

57-летний житель Лаишевского района признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Мужчина предупреждал хозяина собаки о том, что животное ходит в туалет у его дома. В марте прошлого года его терпение иссякло и совершил выстрелы из ружья. Животное попыталось убежать, но мужчина его настиг и добил несколькими выстрелами, после чего спрятал труп в сугробе. Полиция возбуждать уголовное дело отказалась, однако на этом настояла прокуратура района. Мужчина получил 200 часов обязательных работ. Ружье у него конфисковали.