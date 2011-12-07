Как и где записаться на бесплатную прививку от ковида?

«Ждите, сообщим!»

КИРОВСКИЙ РАЙОН КАЗАНИ. Я решила непременно сделать прививку от ковида. В понедельник в половине десятого утра позвонила в свое поликлиническое отделение №1 при горбольнице №2, что на ул. Гладилова, 28. Дозвонилась в течение пяти минут, спросила, можно ли поставить прививку от ковида.

- Да, можно. Назовите свою фамилию, адрес и телефон. До вас на прививку записались уже 106 человек.

- Когда можно прийти на прививку?

- Вакцину еще не привезли. Когда привезут, мы вам сразу сообщим.

Илюся ГАЗИЗОВА

Что взять с собой?

НОВО-САВИНОВСКИЙ РАЙОН. Городская поликлиника №10. Сначала звоню на горячую линию. Мне объясняют: можно позвонить в регистратуру и записаться на нужное время. Или можно прийти в ближайший понедельник в прививочный кабинет к 10 часам. Если будет свободное время, то сделают. Но сначала - осмотр врача-терапевта и измерение температуры. С собой нужно взять паспорт, полис и СНИЛС. После прививки дадут памятку.

Позвонила в регистратуру, у меня спросили ФИО и номер телефона, чтобы старшая медсестра могла пригласить меня на определенную дату.

Эльвира РЫСАЕВА

Опасения рассеялись

ПЕСТРЕЧИНСКИЙ РАЙОН РТ. В регистратуру кощаковской поликлиники дозвонилась сразу. Запись на прививку от ковида ведется, но желающих привиться пока мало, всего 4 человека, объяснили мне. Вакцину еще не привезли. Ждут разъяснений из ЦРБ.

Дозвонилась в регистратуру Пестречинской ЦРБ, где мне дали телефон пункта прививок. Подробно разузнала о том, как прививают и что пациенты чувствуют после прививки. Девушка-медсестра рассказала, что уже привилась, теперь ждет вторую прививку. У нее была небольшая температура и головокружение. То же самое она испытывала и после прививок от гриппа.

Симптомы у большинства прививающихся разные: кто-то ничего не ощущает. Кто-то жалуется на боль в месте укола. Кто-то чувствует легкое недомогание. На прививку приходят люди старше 18 лет, каждого сначала обследуют. Очередь на прививку в районной больнице большая. 13 января привезли 90 доз, а 14-го 55 из них уже использовали. По словам медсестры, для того чтобы привиться, нужно желание и время, чтобы прийти в больницу. Все остальное разъяснят на месте. Запись ведется постоянно.

После этого разговора страх по поводу прививки у меня рассеялся. Но на всякий случай попросила разрешения позвонить медсестре еще раз, чтобы узнать о самочувствии после второй дозы прививки. «Конечно, звоните, обязательно поделюсь ощущениями!» Медсестре мои сомнения оказались вполне понятны. А ее уверенность в необходимости прививки передалась и мне.

Галина ШМЕЛЕВА

Каждый решает сам

ПОСЕЛОК ЮДИНО. Тема вакцинации для меня крайне актуальная. Поэтому решила получить информацию от непосредственных ее исполнителей - медиков двух местных поликлиник, что у нас в поселке Юдино.

По телефону сотрудники регистратуры сказали, что вакцинация будет доступна всем жителям с 18 лет без ограничений по возрасту. 15 января посетила поликлинику №19, где работница регистратуры сообщила, вакцину привезут через неделю. Прививать будут добровольно всех желающих на основании допуска, который оформляет участковый терапевт.

Думаю, вопрос вакцинации - личное решение каждого человека. К нему, считаю, нужно отнестись серьезно. Учитывать общее состояние своего организма, наличие болезней и поступать в строгом соответствии с рекомендациями участкового терапевта.

Ясмина РАФИКОВА

Кстати

С 16 декабря прошлого года вакцинация против новой коронавирусной инфекции включена в национальный календарь профилактических прививок. По прогнозу главы республиканского Роспотребнадзора Марины Патяшиной, благодаря массовым прививкам коллективный иммунитет к новому вирусу может быть сформирован у татарстанцев уже к маю этого года. А в Минздраве России допускают, что привившиеся от коронавируса граждане смогут рассчитывать на некоторые послабления антиковидного режима. Например, при посещении спортивных или культурно-зрелищных мероприятий.