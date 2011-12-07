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Рустам Минниханов: Роспотребнадзор республики – на передовой по борьбе с пандемией

С началом пандемии коронавируса в марте прошлого года на сотрудников Роспотребнадзора Республики Татарстан легла огромная нагрузка по обеспечению соблюдения необходимых санитарных антиковидных мер на предприятиях республики и среди ее жителей. И эти поставленные задачи успешно выполнены.

Такие положительные итоги работы Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан дал на итоговой коллегии ведомства глава республики Рустам Минниханов, проходящей в эти минуты в Доме правительства РТ.

«Роспотребнадзор Татарстана всегда был и остается на передовой по борьбе с коронавирусной инфекцией. Благодаря жесткому контролю ведомства по соблюдению санитарных норм и разработанным предписаниям удалось провести в полном объеме летнюю оздоровительную кампанию, очень необходимую для татарстанских детей особенно в это непростое время. Детские летние лагеря работали, случаев массового распространения инфекции в них не произошло. Образовательные учреждения также тщательно подготовились к новому учебному году: школы обеспечили облучателями воздуха, приборами термометрии, установили санитайзеры. Так что дети и студенты начали учебный год без задержек. Строгий контроль со стороны Роспотребнадзора показал свою эффективность и в соблюдении внутреннего режима в образовательных учреждениях. Заболевшие учащиеся и педагоги немедленно отстранялись от занятий, что помогло избежать массовых заражений. Большая работа теперь предстоит по вакцинации населения республики от коронавирусной инфекции. В прошлом году прививки от гриппа сделали 61% жителей Татарстана. Надеемся, что так же массово пройдет и прививочная антиковидная кампания», — выразил свою уверенность глава республики, подводя итоги работы Роспотребнадзора РТ в 2020 году и поблагодарил сотрудников ведомства за самоотверженную работу. 

КВ
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