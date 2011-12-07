«Татмедиа» запустит новый телеканал в РТ

АО «Татмедиа» запустит новый телеканал на юго-востоке Татарстана, сообщил генеральный директор медиахолдинга Шамиль Садыков.

Канал будет работать в качестве сетевого партнера «Татарстан 24». Запустить его планируют к марту 2021-го.

«У нас есть крупные телеканалы „Челны-ТВ“ в Набережных Челнах и „НТР“ в Нижнекамске, которые очень успешно работают. Поэтому возникла идея усилить телеканал, который находится в Альметьевске. Благодаря „Татнефти“ вокруг Альметьевска формируется крупная агломерация, включающая Лениногорск, Бугульму, Бавлы, Заинск, Азнакаево. Люди, которые проживают в этих районах, так или иначе связаны с Альметьевском. Поэтому мы планируем создать в Альметьевске телекомпанию, работающую на весь юго-восток Татарстана», — заметил Сатдыков.

Он также уточнил, что создание кустовой телекомпании выгодно для медиахолдинга, поскольку охват новой аудитории будет полезен в формировании рекламных бюджетов.

На данный момент опрашивается аудитория. «Мы изучаем, какие новости, телепрограммы нужны жителям юго-востока, какие темы волнуют их больше всего. В будущем мы объявим конкурс на лучшее название телекомпании, на лучший логотип, объявим кастинг ведущих, журналистов», — сказал гендиректор.

Телеканал будет объединять телестудии в городах Юго-востока РТ, но будет интегрирован в проект «Татарстан 24».

На данный момент в Альметьевске работает канал «Альметьевск ТВ», который также является филиалом «Татмедиа».