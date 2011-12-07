Легендарной Альфие Авзаловой посвящается

В Казанской Ратуше завтра состоится презентация книги «Альфия Авзалова». В ходе презентации пройдет концерт, в котором артисты Республики Татарстан исполнят наиболее популярные песни из репертуара известной татарской артистки.Книга состоит из трех частей. Первая часть - воспоминания самой певицы, вторая часть содержит воспоминания почитателей ее таланта, третья часть (приложение) - нотно-текстовый материал, 100 аудиозаписей песен из репертуара Авзаловой, а также фотоматериалы из личного архива.Альфия Авзалова является основоположницей эстрадного исполнения татарских народных песен. Именно ей принадлежит идея популяризации и исполнения народных мелодий на современный лад. И эту идею она успешно воплотила в жизнь. Певица одной из первых создала эстрадный ансамбль в нашей республике, в который входили артисты разных жанров.Фонд сохранения и развития творчества Альфии Авзаловой передаст по одному экземпляру книги на безвозмездной основе учебным заведениям и библиотекам республики, сообщается на сайте мэрии Казани.