Опыт РТ по налоговому режиму для самозанятых могут ввести во всех регионах страны к 2020 году

Опыт Татарстана по налоговому режиму для самозанятых могут ввести во всех регионах страны уже к 2020 году, об этом сообщает пресс-служба Минфинансов России.Министр финансов Антон Силуанов поручил главе ФНС к лету этого года представить доклад о первых итогах проекта по специальному налоговому режиму. «Комментируя успешную реализацию пилотного проекта по введению льготного налогового режима для самозанятых в четырех пилотных регионах, Антон Силуанов поручил летом 2019 года представить доклад о первых итогах проекта и предложения по его дальнейшей реализации — в том числе по распространению специального режима как полноценно действующего на всей территории страны уже в 2020 году».С 1 января этого года в четырех регионах страны — Татарстане, Московской и Калужской областях и Москве — был введен особый налоговый режим для самозанятых. Уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Титов рассказал, что на 13 февраля в республике зарегистрировалось более 3 тыс. человек. Министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев отметил, что к концу 2019-го в республике планируют легализовать около 20% самозанятых.