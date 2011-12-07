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Проблемы ведения бизнеса обсудили в ТПП РТ

В Торгово-промышленной палате Республики Татарстан состоялся круглый стол по проблемным вопросам ведения бизнеса в республике и вовлечению субъектов предпринимательской деятельности в реализацию антикоррупционной политики.
В работе мероприятия приняли участие заведующий организационным отделом Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Алексей Панкратов, первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты РТ Артур Николаев, исполнительный сопредседатель АНО «Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» Гульнара Сергеева, представители бизнес-структур, общественных организаций и объединений.Встреча продолжалась более двух с половиной часов, сообщается на сайте ТПП РТ. Предприниматели озвучили ряд проблем и фактов, с которыми им приходится сталкиваться при осуществлении своей деятельности. Стоит отметить, что система торгово-промышленных палат активно участвует в анкетировании предпринимателей по вопросам коррупции. Проблемные вопросы были зафиксированы, и сформировалось решение о составлении резолюцию из заданных вопросов и передаче ее в УправлениеПрезидента РТ по вопросам антикоррупционной политики. Участники круглого стола подтвердили необходимость постоянного проведения подобных мероприятий. 
КВ
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