Сегодня в Дрожжановском районе открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс

В селе Старое Дрожжаное сегодня был открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Чемпион», сообщает пресс-служба Минспорта РТ. В торжественной церемонии принял участие замминистра спорта республики Алмаз Мингулов. Объект начали возводить в апреле 2017 года в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года». Его площадь составляет 1,5 тыс. кв. метров. Под крышей расположились спортивный зал размером 18 х 30 метров и малый зал (6,5 х 13 метров) со столами для настольного тенниса. Помимо залов в спорткомплексе есть 3 раздевалки и тренерская комната.