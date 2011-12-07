Сыновняя любовь

Я не очень люблю ходить по магазинам: сутолока и суета, длинные очереди... Но никуда не денешься: ежедневно приходится покупать продукты и товары хозяйственного назначения. Вот и в прошлые выходные решила пополнить запас круп и консервов и отправилась в ближайший супермаркет.Люди с корзинками и тележками, запахи, приятные и не очень, усталый писк кассовых аппаратов. Двигаюсь в нужном направлении.- Мама, мама, купи мне игрушку! Ну купи! - раздается громкий крик справа. Поворачиваюсь и вижу: светловолосый мальчонка лет шести, капризный изгиб губ, шмыгающий нос. Ребенка ведет за руку молодая женщина с грустным лицом: ссутулившаяся, с тусклыми глазами. Видимо, очень устала, одолели проблемы. Мне становится жаль ее.- Хочу машинку. Ты же обещала! Хотя бы маленькую... - просит сын.- Сынок, я же сказала: с зарплаты. Сейчас у меня денежек нет.- Ну, мам!Кое-кто из окружающих качает головой. Бабушка в синем пальто ворчит: - Совсем детей избаловали. Им только подарки подавай.Мама попыталась обнять сына, но он вырвался и принял угрожающую позу: сжатые кулаки, взгляд исподлобья. Женщина вздохнула и уныло побрела вдоль стеллажей.Дальше произошло неожиданное: она споткнулась об угол большой металлической корзины и тяжело упала на пол. Ребенок закричал и рванулся к матери. Какой-то мужчина вовремя оказался рядом, помог ей подняться и спросил: - Ничего не болит?- Нет вроде. Все в порядке, спасибо.- Мамочка, мамочка, как ты? Как ножка? - громко и возбужденно спрашивал мальчик, пытаясь ухватить родительницу за рукав.Женщина, слегка прихрамывая, собирала рассыпавшиеся яблоки и булочки.- Мам, мне ничего не надо! Лишь бы ты не болела. Никогда ничего не покупай, только будь здоровой, ладно? - тараторил малыш.- Глупыш, - светло улыбнулась женщина. - Я тебя люблю.- И я тебя люблю, мамочка! Пойдем домой скорее!Мама звонко поцеловала сынишку в румяную щечку, и они двинулись к выходу, прижавшись друг к другу. На душе стало светло и радостно. Я смотрела вслед уходящим и думала о том, что искренние отношения дороже всех игрушек и подарков на свете!