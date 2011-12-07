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Уважение к языкам других народов помогает жить в мире

Литературно-музыкальный вечер «И туган тел!», посвященный Международному дню родного языка, пройдет 21 февраля в Литературном музее Г.Тукая. Состоится открытие интерактивной выставки, посвященной 110-летию стихотворения Габдуллы Тукая «Туган тел».
С 1999 года по инициативе Генеральной конференции ЮНЕСКО во всем мире 21 февраля отмечается Международный день родного языка как напоминание о необходимости содействия развитию многонациональной языковой культуры, сообщает пресс-служба Литературного музея Г.Тукая. Язык каждого народа самобытен и отражает менталитет и традиции нации, формирует сознание человека, помогает расширить кругозор, глубже проникнуть в культуру. Признание и уважение всех языков позволяет сохранить мир во всем мире.Татарский народный поэт Габдулла Тукай бережно относился к родному языку. «Родной язык, святой язык, отца и матери язык», - так написал он в своем стихотворении «Родной язык», которое было создано в 1909 году и опубликовано в сборнике поэта «Детская душа».Литературно-музыкальный вечер «И туган тел!» организуется совместно с эстрадной группой «Казан егетләре» с участием писателей и общественных деятелей. Начало в 15.00.Основным событием станет открытие интерактивной выставки «Туган тел». Выставка будет проходить на нескольких площадках. В литературном салоне «Туган тел» будут представлены картины художников Татарстана, посвященные образу Тукая, аудио- и видеоматериалы, связанные со стихотворением Г.Тукая: иллюстрации, первые публикации, разные варианты использования стихотворения.Вторая часть выставки будет «живой» и пройдет на страницах Литературного музея Г.Тукая в социальных сетях. Каждый желающий сможет принять участие в выставке, дополнить ее иллюстрациями к произведению «Туган тел», отправив свои работы на электронную почту музея [email protected] или нарисовав их в самом музее.
КВ
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