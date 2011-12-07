В 2018 году наружная реклама пополнила городской бюджет на 653 млн рублей

В столице Татарстана с прошлого года действует новая схема размещения рекламных конструкций. Количество рекламных мест сократилось на 34% - до 890, а большая часть приходится на еврощиты - 597. Во втором полугодии прошлого года специалисты управления наружной рекламы и информации проверили 700 рекламных конструкций на соответствие новым требованиям нормативных актов. Лишь 50% объектов, на которых провели ревизию, полностью отвечают им. В числе проблемных вопросов остается несвоевременный демонтаж конструкций по окончании срока действия разрешений. В 2018 году принудительно демонтировано 30 таких объектов.В 2018 году управлением наружной рекламы и информации Казани было выдано 687 разрешений на установку отдельно стоящих рекламных конструкций и 21 разрешение на установку конструкций на фасадах зданий. Всего в городе действуют 954 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.Среди рекламодателей большой популярностью пользуются медиафасады, число которых увеличилось на 11 - их теперь 26. Кроме того, установлено 72 цифровых еврощита, а также 10 цифровых конструкций крупного формата - суперсайтов и супербордов.