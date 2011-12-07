В Нижнекамске девочка стала жертвой мошенников

42-летний житель Нижнекамска написал заявление в полицию о похищении с его банковской карты 13 тыс. рублей, сообщает «НТР». Он рассказал, что выставил картину дочери на продажу на сайте бесплатных объявлений, при этом указав номер девочки. Ей позвонил незнакомец и выразил желание купить произведение живописи. Для оплаты он предложил воспользоваться банковской картой. Он попросил девочку пойти к банкомату и выполнить ряд манипуляций. Девочка позвонила отцу и сказала, что на его телефон придет SMS с кодом из банка и попросила продиктовать цифры. Отец это выполнил и через 5 минут на его мобильный телефон поступило 4 сообщения о снятии денежных средств с карты. Сумма ущерба составила более 13 тыс. рублей.