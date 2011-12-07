Воины-афганцы почтили память не вернувшихся с войны

Торжественное открытие митинга прошло под гимны России и Татарстана, которые исполнил военный оркестр. Собравшихся приветствовала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, сообщает ИА «Татар-информ».«Сегодня особый день для Республики Татарстан, для России - день славы, день памяти тех, кто не вернулся с афганской войны. Уважаемые родные и близкие тех, кого сегодня нет с нами. Низкий поклон вам за ваших родных, которые отдали дань воинскому долгу. Дорогие ветераны, с огромным уважением сегодня вся страна вспоминает тот подвиг, который вы совершили», - заявила вице-премьер республики.Митинг собрал немало участников. Среди них были не только ветераны и их родственники, но и кадеты, и студенты из районов республики. После торжественной церемонии к Вечному огню первыми возложили цветы участники войны, а за ними и другие пришедшие на мероприятие.Время, проведенное в Афганистане, оставило след в жизни солдат. Вернувшись домой, многие поступили на службу в правоохранительные органы.Так, старший прапорщик 3-го батальона УВО по городу Казани Росгвардии по РТ Раис Шамсутдинов в 1986 году начал служить в отделе вневедомственной охраны Ленинского РОВД. На протяжении многих лет он в составе экипажа патрульного автомобиля обеспечивал безопасность в Ново-Савиновском районе Казани. За 30 лет службы на его счету сотни раскрытых и предотвращенных преступлений.После церемонии возложения цветов к Вечному огню ветераны вместе с семьями отправились почтить память погибших воинов на городские кладбища, к местам захоронений.Проводить мероприятие в парке Победы решили не случайно. Именно здесь в скором времени должен появиться памятник воинам-интернационалистам. Его планируется установить к лету 2019 года.«В прошлом году перед чемпионатом мира по футболу памятник сняли, там футболистов поставили. Сейчас его должны перенести сюда, в парк Победы. Здесь определят место, где он будет установлен. Надеемся, что к лету все будет готово», - рассказал председатель Общества татарских краеведов при Всемирном конгрессе татар, ветеран афганской войны Альберт Бурханов.Альберт Бурханов был одним из первых советских солдат, вступивших на территорию Афганистана. В конце декабря 1979 года 23-летним молодым человеком он отправился в эту страну в составе одной из автомобильных частей. За пять лет на войне от солдата дослужился до лейтенанта. Он пришел в парк Победы, чтобы почтить память своих сослуживцев.«Ежегодно мы собираемся здесь, потому что в первую очередь это официальный митинг. Здесь собираются участники боевых действий в Афганистане, чтобы увидеться друг с другом. Ведь чаще видеться не получается. Мы вспоминаем погибших и чтим их память», - отметил Бурханов.