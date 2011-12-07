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10 млн рублей выделит мэрия Казани на поддержку самозанятых

Ильсур Метшин поручил поддержать грантами самозанятых

Ильсур Метшин предложил выделить на грантовую поддержку самозанятых 10 млн рублей (100 грантов по 100 тысяч рублей), пишет Inka﻿zan.

В ходе обхода выставки «Микрофабрики. Казань» на «Казанской ярмарке», градоначальник выяснил, что самозанятым чаще всего не хватает около 100 тысяч рублей на закупку недорогого оборудования, а банки не воспринимают их как субъект предпринимательства и выдают только потребительские кредиты.

«Банки не заменим, но поддержку окажем», — отметил Метшин.

КВ
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