10 млн рублей выделит мэрия Казани на поддержку самозанятых

Ильсур Метшин предложил выделить на грантовую поддержку самозанятых 10 млн рублей (100 грантов по 100 тысяч рублей), пишет Inka﻿zan.

В ходе обхода выставки «Микрофабрики. Казань» на «Казанской ярмарке», градоначальник выяснил, что самозанятым чаще всего не хватает около 100 тысяч рублей на закупку недорогого оборудования, а банки не воспринимают их как субъект предпринимательства и выдают только потребительские кредиты.

«Банки не заменим, но поддержку окажем», — отметил Метшин.