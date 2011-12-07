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22-летняя жительница Казани утонула на Бали

Трагедия произошла на пляже Пасут в деревне Тибубию

На Бали утонула 22-летняя жительница Казани, сообщает местное издание Radar Bali.

Девушка отдыхала с друзьями на пляже Пауст в деревне Тибубию. Во время купания компанию молодых людей накрыло волной и унесло течением в океан. Три девушки смогли выбраться из воды самостоятельно. Когда отдыхавший с ними парень попытался вытащить четвертую девушку из воды, она была уже мертва.

Сейчас семья погибшей решает вопрос о транспортировке тела в Россию. Речь идет о сумме в 6 тысяч долларов. Друзья погибшей пытаются выяснить, покроет ли транспортировку страховка.

КВ
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