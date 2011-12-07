Архитектор Гвендолина Салимей: В Риме читают газеты даже в спортивных барах

Чтение газет с чашкой кофе за столиком в уютном уличном кафе по-прежнему остается в числе любимых привычек итальянцев старшего поколения. Почему интернет не вытеснил это неспешное общение с бумажным изданием в руках?

Вот что об этом в эксклюзивном интервью «Казанским ведомостям» рассказала архитектор, профессор Римского университета Сапиенца, партнер-основатель архитектурного бюро T-Studio Гвендолина Салимей. Недавно она побывала в Казани, где в качестве эксперта выступила с докладом на всероссийском форуме «Модель идентичности города. Преемственность. Устойчивость. Развитие».

- Я обожаю газеты! И очень люб­лю читать - особенно серьезные, солидные издания. Конечно, старшее поколение итальянцев читает газеты больше, чем молодежь. Тинейджеры черпают информацию в интернете. Мое мнение: газеты - это очень важный источник информации, поскольку они несут в себе определенные мысли и взгляды, с которыми ты как читатель можешь быть согласен или нет. Но в любом случае заинтересовавшая тебя публикация - это пища для размышлений по предложенной журналистом теме. Так что газеты, на мой взгляд, - это и своего рода твоя личная культурная идентичность в этом мире.

- Госпожа Гвендолина, а как выглядит стандартный павильон по продаже прессы в Италии и, в частности, в вашем родном Риме?

- Это небольшие киоски, которые разбросаны по всему Риму. Конечно, в таком торговом павильоне продаются не только газеты и журналы, но и игрушки, книжки для детей, другие сопутствующие товары, мелочовка, которую удобно купить по пути на работу или возвращаясь домой. Но есть обязательное условие: возле каждого такого киоска, как правило, оборудована рекреационная зона, зона отдыха - со столиками, легкими удобными креслами. Здесь можно расположиться с чашкой свежесваренного кофе и круассаном, не спеша развернуть страницы здесь же купленной газеты либо просто посидеть, рассеянно глядя на тихую суету римских улочек. Распространен и другой вариант - сам газетный киоск уже встроен в такую рекреационную зону. Да, кстати, важная деталь: в таких зонах также обязательно наличие туалетов, особенно это актуально для гуляющих по городу многочисленных туристов. Специально для них в таких местах отдыха размещены и информационные стенды. На них турист может ознакомиться со схемами общественного транспорта и с картой наиболее популярных туристических маршрутов с указанием, как добраться до того или иного объекта.

Летом над такими площадками сооружаются навесы, защищающие читателей от жгучего итальянского солнца. Таким образом, ты сидишь не в помещении, а на свежем воздухе и наслаждаешься вкусом любимой марки заказанного у официанта кофе. Итальянцы очень любят такой вид отдыха, особенно много народа приходит в такие летние кафе в выходные дни: полистать свою любимую газету, встретиться с друзьями, обсудить итоги последнего футбольного матча…

Что интересно, поглядев на этот удачный симбиоз по привлечению читателей к газетам, по этому пути пошли и книжные магазины! Владельцы магазинов теперь стараются тоже размещать их в людных местах, там, где проходят наиболее оживленные маршруты горожан и туристов. И в книжном магазине сейчас тоже можно выпить кофе за выносным уличным столиком, перекусить, а заодно поподробнее полистать-почитать предполагаемую к покупке книгу.

- Что, на ваш взгляд, можно сделать в Казани для увеличения читающих жителей?

- К сожалению, у меня было мало времени, чтобы более подробно познакомиться с Казанью. Но я обратила внимание, что у вас почему-то нет традиции чтения газет в барах, кафе, в других общественных местах отдыха. У нас это очень распространено! Думаю, что к этим полезным привычкам можно начать приучать и казанцев. Например, в Италии в барах и кафе газеты лежат в свободном доступе на специальных стендах. Причем это не какие-то рекламные пустые издания или пиар-буклеты, нет, посетителю бесплатно (!) предлагаются свежие номера солидных серьезных газет. Конечно, в большинстве случаев, ознакомившись с содержанием, клиент возвращает газету или журнал на место, но может и забрать с собой для более внимательного чтения.

Второй путь увеличения числа читателей традиционных бумажных газет - повышение качества публикаций. И здесь-то вот как раз интернет с его быстрыми скоротечными новостями не может соперничать с серьезной аналитикой, представленной на страницах печатной прессы.

Более того, у нас в Италии существует такая практика. Каждая крупная газета время от времени готовит спецвыпуск, посвященный конкретному событию. Например, Международному кинофестивалю, который проводится каждый год в Риме. Информационным поводом может послужить выставка художников с мировым именем, крупный экономический форум. Для создания такого спецвыпуска привлекаются лучшие силы: лучшие журналисты, лучшие критики, лучшие фотографы, ведущие эксперты по обсуждаемой теме. То есть те люди, мнению и оценкам которых мы доверяем. И мы, читатели, всегда с нетерпением ждем такие подробные специализированные выпуски газет.

Да, интернет завоевал мир стремительно, источники информации расширились неимоверно. Но у каждого из нас должен оставаться выбор источника именно проверенной информации. Наше поколение все же предпочитает журналистику серьезную и многогранную, что поделаешь - сила привычки! А все это продолжает существовать благодаря газетам.