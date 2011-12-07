Госсовет Татарстана предложит проект о внедрении беспилотников на автодороги

Госсовет РТ направит в Госдуму законопроект о поэтапном внедрении беспилотных транспортных средств на дороги общего пользования. Данную инициативу озвучил депутат Марат Галеев на седьмом заседании Госсовета РТ шестого созыва, сообщает ИА «Татар-Информ».

«На сегодня по дорогам Москвы и Татарстана в экспериментальном режиме ездят более 90 беспилотных транспортных средств», — отметил Галеев.

Сейчас в России действует один нормативный акт — постановление Правительства РФ о четырехгодичном эксперименте по эксплуатации беспилотных автомобилей на автодорогах общего пользования в Москве и Татарстане, уточнил спикер.

В задачи нового законопроекта входит разработка нормативно-правовой базы, которая будет регулировать безопасную эксплуатацию беспилотных транспортных средств.

Парламентарий поддержал инициативу Госсовета РТ.