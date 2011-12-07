Казанцы могут принять участие в конкурсе нарядов на Масленицу

1 марта на территории на территории лесопарка Лебяжье будет праздноваться Масленица, в ходе которой можно принять участие в конкурсе нарядов, сообщается на сайте мэрии города.

Участники конкурса должны придумать оригинальный костюм и дать ему название. При создании костюма следует учитывать народный стиль, близкий к теме праздника и встрече весны.

Сам конкурс пройдет на сцене. Он проводится в двух возрастных категориях: среди детей до 14 лет и среди взрослых. Во время презентации нарядов участникам необходимо в творческой форме (в виде стиха, песни, частушек и т.д) рассказать о своём образе.

Пресс-служба администрации Кировского и Московского районов сообщает, что по вопросам участия можно обращаться по телефону: +7(843)557-76-34.

Результаты будут объявлены на празднике.