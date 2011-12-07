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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества

На торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества были приглашены участники и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Афганской войны, Чеченского конфликта, лучшие юнармейцы.

В Большом концертном зале имени Сайдашева проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.

На торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества были приглашены участники и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Афганской войны, Чеченского конфликта, лучшие юнармейцы.

Президент республики Татарстан Рустам Минниханов вручил участникам и ветеранам ВОВ 16 юбилейных медалей «75-летие победы в Великой Отечественной войне». Две награды — посмертно.

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