Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил ветеранов с Днем защитника Отечества

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В Большом концертном зале имени Сайдашева проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
На торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества были приглашены участники и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны Афганской войны, Чеченского конфликта, лучшие юнармейцы.
Президент республики Татарстан Рустам Минниханов вручил участникам и ветеранам ВОВ 16 юбилейных медалей «75-летие победы в Великой Отечественной войне». Две награды — посмертно.