Твоя формула любви. Упрямая семейка

В один день из нашей квартиры резко пропали вещи. Нас не ограбили, никто не выкидывал ничего на помойку. Это была не генеральная уборка, а взвешенное решение взрослого человека. Из шкафов исчезла вся мужская одежда, из гостиной - телевизор, из кухни - набор кастрюль, и самое обидное, пропал мой плюшевый медведь. Так мой папа решил вычеркнуть себя из жизни моей мамы. А судя по тому, как тщательно он собрал все, что было куплено именно им, готовился долго.

Думаете, мама сильно расстроилась? Ха! Она как хорошая жена полностью поддержала мужа! И тоже вычеркнула его из своей жизни навсегда. Не захотела с ним ругаться, просто игнорировала его существование. Не обсуждала, не вспоминала.

Если бы мне в то время было лет пять, возможно, я бы быстро привыкла. Но мне было больше, я заканчивала школу, и все это казалось дикостью. Мы с мамой были всегда как подруги, но когда речь хоть как-то касалась отца, она мгновенно меняла тему. То же самое было и при общении с отцом. Вот он рассказывает мне интересную историю, но только я спрашиваю, что об этом говорила мама, все - у него дела, нужно куда-то ехать, поговорим потом.

Кстати, медведя папа мне потом вернул. Эта игрушка была единственным предметом в доме, купленным отцом для меня. Мама хотела подарить медведя соседской девочке - не хотела его видеть, но я не дала. Чтобы спасти папин подарок, я хитрила, начиная говорить про отца. Маме приходилось менять тему разговора.

Была ли у родителей серьезная причина так себя вести? На мой взгляд, не было. Они всегда ссорились из-за ерунды, но не вычеркивать же друг друга из жизни. Просто два очень упрямых человека. Слишком упрямых. Кстати, по этой причине они так и не развелись. Для этого же надо увидеться.

Долгие годы я считала поведение родителей максимально нелогичным. Впрочем, попытки примирить их не предпринимала. А зачем? Я видела, что им по отдельности лучше. А меня они все равно любили. Когда стала постарше, поняла, что в их поведении есть смысл.

Однажды я поступила точно так же. Ну почти. С моим первым мужем мы жили «в шаге от войны». До ссор моих родителей нам было далеко, но мой характер был похож на мамин. Ругались мы часто, долго и без какого-либо результата.

А потом я сделала то, что сделал мой отец, - заранее собрала кое-какие вещи, вызвала грузовое такси. Подарки, правда, забирать не стала, с этим папочка все-таки переборщил. И уехала. Муж инициативу одобрил. И понял, что это семейное. Мы не общались несколько месяцев. Сначала мне было очень свободно, потом стало немного грустно, в какой-то момент я даже хотела вернуться. Но этого не сделала и не жалею. Через какое-то время мы развелись. Пару раз даже поговорили. Но возвращать ничего не стали.

Теперь я замужем второй раз, первый муж тоже нашел себе невесту. Мы оба счастливы. Казалось бы, проблемы надо решать, а не бежать от них. Но мой способ позволяет отдышаться и понять, стоит ли продолжать борьбу. Спокойно подумав, можно принять то решение, которое не пришло бы в голову рядом с человеком, с которым что ни день - схватка. Теперь, если что, я знаю, как решить проблемы, но пусть они лучше не появляются...

Алена