В Казани пройдет Зимний чемпионат Республики Татарстан по гребному спорту

С 20 по 22 февраля в Казани пройдут Зимний чемпионат и первенство Республики Татарстан по гребному спорту, сообщается на сайте мэрии города.

Более 90 спортсменов двух возрастных категорий примут участие в состязаниях: в первенстве — до 18 лет, и от 19 лет в чемпионате.

Чемпионат и первенство пройдут в Центре гребных видов спорта. Как сообщает Министерство спорта РТ, соревнования начнутся 21 февраля в 10.30 после церемонии открытия, которая состоится в 10 часов.

22 февраля в 14.00 состоится награждение победителей.