В Казани в Центре гимнастики перенесут занятия из-за выступления спортсменок из Китая

В Казани в Центре гимнастики по просьбе родителей перенесут занятия по акробатике и художественной гимнастике в другое здание на время проведения Кубка мира по фехтованию. Об этом на брифинге в Кабмине сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

«Минниханов поручил провести встречу с родителями со стороны Минспорта, Роспотребнадзора, представителей Центра гимнастики, чтобы максимально проинформировать их о том, какая работа ведется в части санитарно-эпидемиологической проработки этого вопроса», — отметила она.

Родители вместе с руководством Центра приняли решение о переносе занятий акробатикой (200 детей) в другую часть помещения, а занятия по художественной гимнастике (около 800 детей) будут проходить в Центре бадминтона.

Напомним, Казань примет Кубок мира по фехтованию среди женщин. Около 200 спортсменок из 35 стран, в том числе 4 спортсменки из Китая, примут участие в соревновании. Каждая из них пройдет проверку в Казанском аэропорту. Соревнования продлятся с 21 по 23 февраля.