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В Татарстане ожидаются помехи в приеме сигнала цифрового телевидения

Из-за влияния Солнца на антенны спутниковых станций возможны кратковременные ухудшения приема цифрового эфирного телевидения и радиовещания.

Солнечная активность в период с 21 февраля по 15 марта этого года может создать помехи в приеме сигнала радиовещания и цифрового телевидения, сообщили в Министерстве цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи РТ.

Из-за влияния Солнца на антенны спутниковых станций возможны кратковременные ухудшения приема цифрового эфирного телевидения и радиовещания вплоть до полного пропадания на 10 минут в интервале времени с 12.05 до 13.05 - такая информация поступила сегодня от ФГУП "Космическая связь". В свою очередь, Филиал РТРС "РТПЦ Республики Татарстан" и Минцифра Республики Татарстан приносят извинения зрителям за временные неудобства.


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