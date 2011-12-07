В Татарстане ожидаются помехи в приеме сигнала цифрового телевидения

Солнечная активность в период с 21 февраля по 15 марта этого года может создать помехи в приеме сигнала радиовещания и цифрового телевидения, сообщили в Министерстве цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи РТ.

Из-за влияния Солнца на антенны спутниковых станций возможны кратковременные ухудшения приема цифрового эфирного телевидения и радиовещания вплоть до полного пропадания на 10 минут в интервале времени с 12.05 до 13.05 - такая информация поступила сегодня от ФГУП "Космическая связь". В свою очередь, Филиал РТРС "РТПЦ Республики Татарстан" и Минцифра Республики Татарстан приносят извинения зрителям за временные неудобства.



