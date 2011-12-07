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Формат Универсиады может измениться

Об этом рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.
Всемирные студенческие игры могут трансформироваться в соревнования между университетами. Об этом заявил министр спорта РТ Владимир Леонов на брифинге в Кабмине РТ. По его словам, реформирование «однозначно назревает». Напомним, что на последней зимней Универсиаде в Красноярске российские спортсмены выиграли 112 медалей, из которых 41 - золотая. У занявшей второе место в медальном зачете Южной Кореи в копилке 14 наград, из которых 6 - высшей пробы.
КВ
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