Формат Универсиады может измениться

Всемирные студенческие игры могут трансформироваться в соревнования между университетами. Об этом заявил министр спорта РТ Владимир Леонов на брифинге в Кабмине РТ. По его словам, реформирование «однозначно назревает». Напомним, что на последней зимней Универсиаде в Красноярске российские спортсмены выиграли 112 медалей, из которых 41 - золотая. У занявшей второе место в медальном зачете Южной Кореи в копилке 14 наград, из которых 6 - высшей пробы.