Как готовят тренеров для волонтерской программы

Лагерь Volunteers Academy 2019 базируется в молодежном центре «Волга». В нем собрались 50 активистов волонтерского движения из Татарстана и 30 представителей ресурсных центров по набору волонтеров из регионов России, передает ИА «Татар-информ».«Перед вами, будущими тренерами волонтерской программы, стоит особая задача - стать проводниками в мир WorldSkills для 3500 добровольных помощников. Будьте внимательны и впитывайте все, что вам дадут в эти дни, задавайте вопросы, делитесь знаниями и учитесь друг у друга. В добрый путь!» - напутствовала на церемонии открытия замминистра по делам молодежи Татарстана Анна Захматова.Обучение построено на принципах неформального образования, в нем используются лучшие международные практики подготовки тренеров волонтерских программ. Это поможет будущим тренерам приобрести опыт работы с группой. Кроме того, участники лагеря проведут тестовые образовательные демо-сессии с супервизией и посетят международный выставочный центр «Казань Экспо». Запланирована также культурная программа.Те, кто успешно пройдут практические этапы программы, получат соответствующий сертификат и начнут тренировать волонтеров уже в апреле.