Лечение по программе «Точка трезвости» в РТ успешно прошли свыше 80% ее участников

В Татарстане 140 человек успешно прошли лечение по программе проекта «Точка трезвости». Это более 80% от общего числа участников. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный нарколог Минздрава РТ, заместитель главврача Республиканского наркодиспансера Резеда Хаева.«По итогам трех этапов проекта “Точка трезвости“ прошли лечение 167 человек, успешно завершили его 140. Это позволило 340 детям из неблагополучных семей не приобрести статус сирот и остаться в своих семьях», – подчеркнула спикер.«Основным критерием отбора в программу с 2015 года является угроза лишения родительских прав и личное желание полностью избавиться от алкогольной зависимости», – напомнила при этом Резеда Хаева.Реализацией проекта «Точка трезвости» по профилактике социального сиротства занимается Республиканский наркологический диспансер Минздрава РТ. «Работает мультидисциплинарная бригада, которая включает врачей-наркологов, психотерапевтов, специалистов соцслужбы. Поэтому мы работаем с различными организациями и ведомствами», – пояснила заместитель главврача Республиканского наркодиспансера.В прошлом году в Татарстане также создали Фонд ресоциализации, который позволяет людям, завершившим курс лечения и реабилитации, пройти переквалификацию для дальнейшего трудоустройства на производстве.