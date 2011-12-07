Легализуясь, самозанятые могут стать полноценными бизнесменами

В ходе исследования состояния делового климата в муниципальных образованиях Татарстана, проведенного в 2018 году, было опрошено свыше 8 тысяч предпринимателей. По результатам оценки, индекс настроений бизнеса в целом по республике упал с 43 до 37 пунктов. Лидером падения оказался Азнакаевский район. За год только в пяти районах настроения бизнеса улучшились: в Буинском, Заинском, Тукаевском, Аксубаевском и Нижнекамском. Больше всего деловая активность за год выросла в Нижнекамске, Камском Устье и Муслюмово. Самая низкая активность бизнеса в Апастовском, Азнакаевском и Сармановском районах.Такие данные прозвучали на 46-м заседании Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва, которое прошло 18 марта. Парламентарии заслушали доклад Уполномоченного при Президенте РТ по защите прав предпринимателей Тимура Нагуманова о результатах деятельности в 2018 году, сообщает пресс-служба Госсовета РТ. Тимур Нагуманов сообщил, что в 2018 году в его адрес поступило более 1,4 тысячи обращений от предпринимателей. Большая их часть касалась земельно-имущественных отношений, взаимодействия с контрольно-надзорными органами, а также нарушений обязательств органами власти разных уровней.«Порядка 15 процентов предпринимателей жалуются на своих коллег, банки, контрагентов. В таких ситуациях мы даем необходимые консультации, несмотря на то что формально уполномоченный не может участвовать в спорах хозяйствующих субъектов. И в последнее время начали активно развивать процедуру медиации», - подчеркнул он.Для более эффективного решения проблем предпринимателей было предложено создать центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». Инициатива поддержана Президентом РТ Рустамом Миннихановым. Центр призван осуществлять публичную правовую защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования. Кроме того, одним из основных направлений деятельности центра будет работа по формированию новой практики коммуникаций контрольно-надзорных органов с бизнесом.«Мы настаиваем, что контрольно-надзорные органы должны выполнять не только карательную функцию, но и обучать, консультировать, подсказывать бизнесу, как избежать нарушений», - отметил Тимур Нагуманов.Зашла речь и о реализации программы встреч с предпринимателями в районах в рамках проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор». Каждый вопрос, заданный предпринимателями, отрабатывается на месте либо берется в работу. Более 70% озвученных вопросов в рамках выездных встреч, подчеркнул уполномоченный, удается решить в течение месяца.Тимур Нагуманов подробно рассказал о работе, проводимой в рамках Совета по предпринимательству при Президенте РТ. За время работы совета проведено 11 расширенных заседаний, сформировано более 100 проектных групп, в работу вовлечено более 2000 предпринимателей.Советом приняты значимые для бизнеса решения. Так, удалось продлить для бизнеса сроки установления санитарно-защитных зон с 2019 по 2022 г., ужесточить процедуру организации прохождения технического осмотра, подготовить и довести до муниципалитетов типовые технические задания на работы по обоснованию и сокращению размера санитарно-защитных зон сибиреязвенного захоронения, устранить дублирование требований к медицинскому бизнесу со стороны разных органов.Как отметил бизнес-омбудсмен, в 2018 году одной из якорных тем работы Совета стала деятельность самозанятых предпринимателей.Тимур Нагуманов сообщил, что после обнародования проекта федерального закона о налоге для самозанятых было организовано его публичное обсуждение. Самозанятые сформулировали свою позицию и предложения по внесению изменений в федеральный закон.«Мы видим, что в нем учтены ключевые опасения и предложения Татарстана, - подчеркнул он. - Новый режим самозанятости востребован у его потенциальных пользователей. Если до 2019 года в Татарстане насчитывалось лишь несколько сотен самозанятых, то с начала 2019 года, когда начали действовать новые правила, количество официальных самозанятых превысило 5 тысяч человек».В 2019 году работа по содействию самозанятым предпринимателям в процессе легализации будет продолжена. Регулярно проводится и работа по исследованию состояния делового климата в муниципальных образованиях Татарстана.В обсуждении доклада приняли участие Александр Комисаров, Рафаэль Юнусов, Ильдар Шамилов, Артем Прокофьев, Мунир Гайнуллов, Рафил Нугуманов, Ильшат Гафуров и другие. Вопросы, заданные парламентариями, касались реализации инновационных проектов, повышения деловой активности предпринимателей, необходимости внесения законодательных инициатив по ряду особо острых вопросов, касающихся деятельности предпринимателей и т.д. Говоря о законе о самозанятых, который в пилотном режиме действует на территории четырех регионов страны, в том числе и в Татарстане, Тимур Нагуманов отметил, что запрос в основном исходил от самих самозанятых.«Проведя исследование, мы выяснили, что большинство самозанятых говорят, что они много раз анализировали варианты выхода в легальное поле. Сегодня находиться в нелегальном поле для них большая проблема. Они не могут предъявить доходы в банк для получения ссуды, не могут выписать чек своему покупателю. В конце концов, они не могут не опасаться возможных санкций за незаконную деятельность. Предприниматели сами говорят, что регистрировать ИП достаточно дорого. Самозанятость это не столько форма работы с безработными гражданами, сколько стартовая площадка для будущих пассионариев, молодых предпринимателей, которые, регистрируясь в качестве самозанятого, получают статус, могут начать легально работать, выстраивать коммерческие связи. В дальнейшем мы надеемся, что они станут полноценными предпринимателями», - пояснил Тимур Нагуманов.Подводя итоги обсуждения, Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что системная работа с малым бизнесом, самозанятыми является новым явлением в стране. Он также добавил, что Татарстан как пилотный регион по реализации закона о самозанятых активно нарабатывает практику по работе с данной категорией предприимчивых и инициативных граждан.«Не исключаю, что мы будем одними из инициаторов по внесению изменений и в законодательство по вопросам и проблемам самозанятых, и в нормативные документы правительства страны», - отметил он.