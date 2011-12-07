Молодым фермерам преподали уроки ведения бизнеса на селе

Участниками трехдневных курсов стали 60 человек в возрасте от 18 до 35 лет, желающие начать свой бизнес в сфере сельского хозяйства, а также работающие менее одного года главы крестьянско-фермерских хозяйств и студенты аграрных вузов. Участники курсов, организованных на базе молодежного центра «Волга», могли задать вопросы экспертам, узнать о программах поддержки начинающих фермеров, субсидиях семейным животноводческим фермам, грантах и о том, как успешно принять в них участие. Состоялись встречи с представителями профильных министерств и ведомств республики. На дискуссионной площадке обсуждались вопросы вовлечения молодежи в развитие сельских территорий и работы финансово-экономического механизма поддержки развития малого предпринимательства. Образовательная программа включала лекцию о бизнес-планировании для начинающих предпринимателей.Для начинающих и будущих предпринимателей было организовано посещение фермерских хозяйств Лаишевского и Рыбно-Слободского районов, которые стали победителями конкурса грантов прошлых лет и получили субсидии на развитие КФХ. «Это кластер, который не занят на сегодняшний день. В данном направлении существует много путей развития, но при этом имеется много сложностей - корма и специалисты», - поделилась впечатлениями об осетровой ферме Айгуль Хисматуллина из Мензелинского района.«Поездка была очень плодотворной. Больше всего понравилось молочное производство. Я планирую работать в этой сфере. В ходе посещения молочной фермы узнал все нюансы, плюсы и минусы данного вида производства, что позволит в дальнейшем совершать меньше ошибок», - поделился участник школы из Чистопольского района Даут Хакимов.На протяжении трех дней участники провели анализ хозяйственной деятельности и разработали перспективы развития КФХ. В последний день состоялась презентация итоговых работ, после чего всем были вручены сертификаты о повышении квалификации в основах бизнес-планирования на селе, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.Организаторами мероприятия выступили Аграрное молодежное объединение РТ совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ, Министерством по делам молодежи РТ в рамках реализации подпрограммы «Сельская молодежь Республики Татарстан на 2014 - 2020 годы».