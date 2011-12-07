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Судебные приставы помогли казанцу вселиться к бывшей супруге

Женщина сменила замки, отказавшись делить жилплощадь с бывшим мужем.
В Приволжском районе Казани судебные приставы исполнили решение суда о вселении гражданина в квартиру, сообщает пресс-служба УФССП по РТ. Женщина после развода отказалась делить жилплощадь с бывшим мужем и сменила замки на входной двери. Бездомный обратился в суд, который встал на его сторону. Вселяться в квартиру пришлось принудительно, так как 60-летняя женщина препятствовала деятельности приставов. В итоге мужчина успешно вселился в квартиру.
КВ
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