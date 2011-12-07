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В Елабуге сотрудник автомойки угнал автомобиль клиента

Мужчина попал в три ДТП подряд.
Житель Елабуги, работающий на автомойке, угнал «Hyundai Solaris» клиента, сообщает ЕСН-24. В момент угона мойщик был пьян. Решив вечером покататься, мужчина попал в два ДТП подряд, но скрылся. Спустя несколько часов он еще раз попал в аварию и под утро бросил автомобиль в одном из дворов города. Мужчину осудили на 5 лет колонии строгого режима.
КВ
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