В Казани отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией

Участников фестиваля поздравила заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова, сообщает ИА «Татар-информ». «Самое главное в том, что Крым развивается во благо тех народов, которые там живут, и во благо всей страны», - сказала она. Римма Ратникова также рассказала собравшимся, что Татарстан и Крым сейчас связывает общее исследование истории крымско-татарского народа, а также культурные связи. Депутаты РТ участвовали в событиях Крымской весны в 2014 году, помогали создавать законодательную базу и Конституцию республики.Праздничный концерт открылся крымско-татарским танцем и видео, которые символизируют воссоединение Крыма и России. Затем со сцены собравшихся поздравил президент Лиги студентов РТ Руфат Киямов. В концертном зале собрались студенты девяти татарстанских вузов. Они услышали песни на разных языках, увидели народные и современные танцы и выбрали лучшие коллективы с помощью онлайн-голосования. Первое место завоевал вокальный ансамбль «Зарница» КФУ с русской народной песней «Голосочек закатимый». «Мы готовили номер целых два месяца. Неожиданно фестиваль подарил нам победу. Я очень рада», - поделилась эмоциями участница коллектива Мария Чегодаева. Награды победителям вручил первый заместитель министра по делам молодежи Тимур Сулейманов. «Фестиваль сделал день праздничным, и мы ощутили, что весна пришла. В Крыму сейчас теплее, но пожар ваших номеров и сердец нас зажег», - обратился он к творческим коллективам. Заместитель начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Марат Сафаров отметил, что фестиваль отражает многонациональную палитру России. «С воссоединения Крыма начался процесс возрождения страны», - пояснил он. Тимур Сулейманов выразил надежду, что Студенческая весна в республике теперь будет каждый год начинаться с фестиваля «Крымская весна».