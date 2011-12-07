В Казанском кремле представят книгу о защитниках Ленинграда из Татарстана

Книга издана по решению Постоянного представительства Республики Татарстан в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В издание вошли поименные биографические данные о 18467 воинах - уроженцах и жителях Татарстана, погибших в боях, умерших в госпиталях и в плену на территории нынешней Ленинградской области в годы Второй мировой войны. Как сообщил Постоянный представитель РТ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин, «Книга Памяти. Мы шли на помощь тебе, блокадный Ленинград» будет передана в дар музеям и библиотекам Республики Татарстан, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.