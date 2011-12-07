Вводить ли уголовную ответственность за врачебную ошибку?

Исследование проводилось в феврале 2019 года программой федерального телеканала о здоровье совместно с Общероссийским народным фронтом при содействии Национальной медицинской палаты. В опросе приняли участие более 8 тысяч человек, среди которых 60% - медицинские работники, а 40% - пациенты, сообщает пресс-служба ОНФ. Большинству респондентов так или иначе приходилось сталкиваться со случаями, когда медработник подвергался опасности во время исполнения своих служебных обязанностей. Так ответили почти 64% медиков, их мнение разделили 35% опрошенных пациентов. Основная часть респондентов (78%) считают, что защищать медработников нужно, усилив уголовную ответственность за причинение вреда их здоровью на служебном посту. Аналогичным образом охраняется жизнь и здоровье сотрудников правоохранительных органов. Именно из-за того, что в законе не закреплено особое наказание за нападение на врача, число подобных случаев растет. Об этом заявили 67% врачей и 42% остальных граждан. Часть опроса была посвящена ответственности медицинских работников за свои действия (или бездействия). Половина всех респондентов (50%) выступили против введения уголовной ответственности в случае врачебной ошибки. В вопросе ответственности, когда медпомощь оказалась неэффективной, респонденты признали, что многое зависит от поведения самих пациентов, их отношения к себе и своему здоровью. Почти 50% всех опрошенных считают, что в случае неэффективной медпомощи ответственность лежит на пациентах, которые не выполняют предписания доктора и не вовремя обращаются за медпомощью. Порядка 28% считают, что в ответе руководство региона, которое недостаточно оснастило медучреждения техникой и лекарствами. И еще около четверти говорят, что виноват врач. Почти 100% участников опроса предложили ввести ответственность госструктур, занимающихся финансированием и оснащением больниц, за ненадлежащее оказание помощи пациентам. Итоги опроса доступны на сайте ОНФ.«Рассуждая об ответственности врачей за эффективность медпомощи, мы должны хорошо помнить, что именно государство оснащает медицинские организации необходимым оборудованием, снабжает лекарственными препаратами и так далее. Доктор не может сам все это купить. Поэтому ответственность, которая лежит на государстве в этом вопросе, просто огромная. Это подчеркивает и тот факт, что почти 90% медработников, принявших участие в нашем опросе, трудятся именно в государственных медицинских организациях - поликлиниках, стационарах», - отметила член Центрального штаба ОНФ, ведущая телепрограмм о здоровье на Первом канале Елена Малышева.