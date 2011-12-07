Законопроект о торговле с автолавок, мотоциклов и мопедов требует обсуждения

Депутат Госдумы РФ Альфия Когогина рассказала о том, что данный законопроект готовился к обсуждению уже более 4 лет. По ее словам, он охватывает много аспектов и проработан детально, передает ИА «Татар-информ».«В законодательное поле вводится понятие развозной торговли. Эта торговля будет осуществляться с применением автолавок, мотоциклов, мопедов и велосипедов. Это расширяет права предпринимателей и позволяет больше производить и продавать продукцию. А для нас, как потребителей, открывается поле для покупки свежих и качественных продуктов», - отметила депутат.Она также заметила, что закон еще требует обсуждения. Много вопросов данные поправки в существующие законы вызывали у мэров городов, глав муниципалитетов, градостроителей. В том числе на повестке был вопрос о том, как нововведение отразится на жизни обычных горожан, возле домов которых будут располагаться новые нестационарные торговые объекты. Когогина считает, что именно из-за наличия в законе подобных локальных проблем обсуждение должно вестись непосредственно при участии представителей регионов и муниципалитетов.«Моя позиция такова: этот законопроект нужно детально обсудить со всеми участниками процесса, со всеми субъектами, которые вовлечены в данный законопроект. Это и предприниматели, и мэры городов, и руководители торговых объектов, и те, кто представляет права потребителей», - рассказала Когогина.Депутат отметила, что обсуждение подобных законопроектов на территории Республики Татарстан особенно приятно. «Хорошо, что мы в Казани обсуждаем сегодня проект федерального закона до его принятия даже в первом чтении», - подытожила она.