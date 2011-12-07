Рустам Минниханов: «День донора — праздник всех, кто безвозмездно спасает жизни людей»

Сегодня по всей стране отмечается Национальный день донора. Слова благодарности всем причастным к этому празднику президент РТ Рустам Минниханов написал в своих социальных сетях.

«Сегодня День донора — праздник всех, кто безвозмездно спасает жизни людей», — написал он в своем Instagram-аккаунте. В качестве примера руководитель республики рассказал о трех неравнодушных татарстанцах, которые сдают кровь.

«Андрей Жук — почетный донор из Нижнекамска. Он начал сдавать кровь еще в 80-х годах, совершил более 150 донаций, а это сотни спасенных жизней», — сказано в публикации. Он также добавил, что у этого мужчины есть последователи — его взрослая дочь Екатерина, ставшая «донором во втором поколении».

«Спасибо всем донорам! Желаю крепкого здоровья! Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз!» — резюмировал Минниханов.