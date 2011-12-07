Прокурор РТ позвонил врачу, который пожаловался на невыплату надбавок

Прокурор РТ Ильдус Нафиков лично связался с врачом из Зеленодольска, который пожаловался на невыплату надбавок за работу с коронавирусными пациентами. Об этом сообщается на официальной странице в Instagram прокуратуры РТ.

Нафиков связался с врачом по видеосвязи в социальных сетях.

В пресс-службе ведомства рассказали, что врач сообщил, что руководство больницы отказалось выплачивать надбавку так как нет доказательств работы медика с коронавирусными пациентами. Прокуратура республики проведет проверку по факту произошедшего и выяснит, положены ли дополнительные выплаты врачу.