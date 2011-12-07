Активно выступающих за отмену ЕГЭ больше среди взрослого населения, чем молодёжи

В связи с тем, что на настоящий момент в обществе преобладает больше отрицательное отношение к проведению ЕГЭ, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Михаил Зайцев выразил уверенность в отмене Единого госэкзамена. Сервис SuperJob провёл опрос среди населения, в котором приняли участие 1600 россиян из всех округов страны.

По данным опроса, противниками проведения ЕГЭ оказалось 68% от общего количества опрошенных людей. Своё мнение они объясняют тем, что сдача Единого госэкзамена лишь «натаскивает» молодых людей на решение определённых видов вопросов, но не даёт последовательной аргументации решения. Мнение о том, что ЕГЭ проводить нужно, потому что это возможность объективно сравнить качества школьного образования, выразили 16% респондентов.

Опрос показал, что наиболее отрицательно к ЕГЭ относятся люди в возрасте от 35 до 44 лет и старше 45 лет. Большинство респондентов, недавно проходивших этапы Единой госаттестации (до 24 лет), оказались в ряду сторонников проведения ЕГЭ.

Среди родителей одиннадцатиклассников наблюдается снижение числа сторонников ЕГЭ. Если в 2011 году Единый госэкзамен положительно оценивали 26% родителей выпускников, то сегодня — лишь 15%.