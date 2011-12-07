Челнинку оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейк о якобы готовящемся теракте в школе

Челнинку оштрафовали на 15 тысяч рублей за ложную информацию о готовящемся теракте в школе. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что 16-летняя студентка колледжа в Челнах распространила слух в своих социальных сетях вечером 11 мая – в день трагедии, произошедшей в казанской гимназии №175. В публикации девушка призывала родителей не отпускать детей в учебные заведения.

Когда ее личность установили, студентка пояснила, что сообщение о готовящемся теракте ей пришло от неизвестного человека. А она, в свою очередь, опубликовала все в Instаgram.

Так, согласно статье 207 УК РФ, за распространение недостоверной и опасной информации, девушку наказали в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.