Дмитрий Сычёв: «Кожаный мяч» — это шанс пробиться на другой уровень

Команды-участники городского турнира формируются на базе общеобразовательных школ, а все игры проходят на современных казанских стадионах. В городском этапе соревнований сыграют 24 команды. И более 350 юных футболистов из них стали участниками торжественная церемония открытия турнира.

В рамках мероприятия прошёл «Урок футбола», где в роли учителей выступили прославленные российские футболисты Дмитрий Сычёв, Евгений Алдонин и Дмитрий Аленичев. Они приняли участие в «Звездном матче», в нём сошлись 40 на 40 юных игроков. Такого весёлого матча казанский стадион ещё не видел. Ещё большего оживления в игру «красных» и «зелёных» внесло появление на поле двух дополнительных мячей, словно на трибуне оказался старик Хоттабыч. Матч завершился вничью 2:2.

«КВ» удалось пообщаться после финального свистка с Дмитрием Сычёвым. Кстати, он единственный из звёзд забил мяч в этой игре.

— Первый раз в жизни играл в таком формате 40 на 40 — это оказалось очень весело! — с улыбкой говорит форвард.

— Вы забили прямым ударом с углового. Использовали единственный шанс?

— Да, иначе просто невозможно было: где мяч, там сразу стена из ног.

— Вы родом из Омска, там тоже играли в «Кожаном мяче»?

— Конечно! Это было самым знаковым событием для нас пацанов. Шанс пробиться на другой уровень.

— Удавалось достичь успехов?

— Однажды мы победили на таком же городском турнире и от Омска вышли на регион Сибири, но вот во всероссийский финал не прошли. Может, у кого-то из тех, с кем сегодня вместе играли это получится. От души им этого желаю.