Документальный фильм, в котором снимаются Познер и Ургант, получил рабочее название. Об этом сообщил Владимир Познер на просветительском марафоне «Новое знание».

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер на просветительском марафоне «Новое знание» рассказал, что новый фильм о путешествиях по России, в котором он и его коллега по передаче Иван Ургант посетят 8 городов Поволжья, получил рабочее название «В поисках русского характера».

По его словам, фильм может получится резонансным, так как «Очень трудно — делать для России фильм о России».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что съёмочная группа фильма поедет на теплоходе по Волге, и посетят такие города Поволжья, как: Волгоград, Саратов, Самару, Казань, Нижний Новгород, Городец, Кострому и Рыбинск.