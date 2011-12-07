Есть такая работа - быть другом трудного подростка

Как казанцы могут стать наставниками для трудного подростка, рассказала «КВ» начальник ПДН УМВД России по г. Казани Диана Багаутдинова.

— Диана Алиевна, расскажите, пожалуйста, подробнее об этой практике — общественный воспитатель.

— Институт общественных воспитателей реализуется в Казани уже много лет, но в последнее время интерес особенно вырос, поскольку он доказал свою эффективность. Любой желающий, не имеющий криминального прошлого, может стать другом, наставником и опорой для ребенка, состоящего на учете в ПДН. Это не профессия, это общественная работа, которая осуществляется в свободное время. На данный момент добровольцами стали 209 общественных воспитателей, а ребят на учете в городе состоит 800, так что вакансии еще есть.

— Как стать наставником для подростка?

— Если казанец принял решение стать общественным воспитателем, он должен обратиться с заявлением в местный отдел по работе с несовершеннолетними правонарушителями. Далее комиссия рассмотрит заявку и прикрепит к нему подопечного. Воспитатели помогают организовать досуг ребенка, увлекают его интересным хобби, занятиями. Если у воспитателя есть свои дети, они обычно начинают дружить с подопечным. Все вместе они ходят на культурные мероприятия, в зоопарк, совершают вылазки на природу и так далее. Вырастая, ребята даже после 18 лет не перестают общаться со своими наставниками. Поздравляют друг друга с праздниками, обращаются к ним за советом. Очень хорошо, если общественный воспитатель — мужчина, ведь некоторым подросткам из неполных семей попросту иногда не хватает мужского влияния, примера, внимания и поддержки.

— Как оценивается эффективность работы общественного воспитателя? Можно ли вообще ее измерить?

— Конечно, эффективность работы общественного воспитателя можно и нужно оценивать. Комиссия изучает поведение ребенка, как повлиял на него воспитатель, снизилось ли количество правонарушений, нареканий со стороны педагогов, улучшились ли показатели в учебе и так далее. Особо отличившихся общественников поощряют дипломами.

— Какова сегодня в целом обстановка с криминализацией молодежи в Казани? В начале 2000-х центр города был просто переполнен малолетними беспризорниками, чумазыми попрошайками и токсикоманами…

— Надо отметить, что за эти годы удалось практически искоренить такое явление, как токсикомания малолетних. Если и встречаются эпизоды, то крайне редко. Нет больше на городских улицах беспризорников и попрошаек. Однако современные технологии стали причиной новой проблемы: негативно сказалось на неустойчивой психике несовершеннолетних развитие информационных технологий. Преступления ушли в онлайн. Появились и стали процветать мошенничество и кражи, совершаемые бесконтактным путем. Юные дарования используют для незаконного обогащения соцсети, банковские карты и приложения, различные вредоносные программы.

Но в целом уровень преступности последние годы держится на стабильном уровне: 2017 год — 267 правонарушений, совершенных несовершеннолетними, 2019 год — 318, в 2020 году — 257.

— Не за горами летние каникулы. Дети, оставшиеся вне лагерей и опеки бабушек, будут предоставлены сами себе. Имеются ли какие-то новшества или ограничения по пребыванию детей и подростков на улице и в общественных местах?

— Каких-либо новых правил в этой части не появилось. Но не лишним будет напомнить читателям, что существует так называемый в народе детский комендантский час. Это значит, что в летнее время детям после 23.00 нельзя находится вне дома без сопровождения взрослых. Даже в подъезде, не говоря уже об улице и общественных местах. С сентября по май ограничение действует с 22 часов вечера до 6 утра. Если несовершеннолетнего обнаружат после 23.00 в развлекательном заведении, то ответственность будут нести не только родители, но и директор заведения.