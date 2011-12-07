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Илон Маск выступит на форуме «Новое Знание»

Марафон, который пройдет с 20 по 22 мая, будет проходить в семи городах России, в том числе в Казани.

Илон Маск выступит на форуме «Новое Знание». Марафон, который пройдет с 20 по 22 мая, будет проходить в семи городах России, в том числе в Казани.

Как сообщил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, в дни марафона перед зрителями с дискуссиями, мастер-классами и лекциями выступят лучшие специалисты в своих отраслях: Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Сергей Собянин, Олег Тиньков, Михаил Ковальчук, Валерий Гергиев, а также основатель Apple Стив Возняк и Илон Маск.

Сообщается, что «Новое Знание» пройдет в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. В каждом городе будут представлены направления просветительской деятельности. 

КВ
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