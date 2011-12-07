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Марафон «Маркетплейс за 30 дней» принёс татарстанским предпринимателям первую прибыль

Всего соглашение на сотрудничество заключили 35 татарстанцев.

Татарстанские предприниматели, принявшие участие в марафоне «Маркетплейс за 30 дней» получили первую прибыль, сообщил бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев в ходе прямого эфира по итогам марафона.

Как сказал Абдулганиев, задача марафона распространяется не только на привлечение ведущих игроков рынка, но и на работу над нюансами, которые мешают предпринимателю выйти на онлайн-режим торговли.

Сообщается, что более 200 татарстанских предпринимателей ознакомились с рабочими материалами марафона, 35 из которых заключили соглашение для дальнейшего сотрудничества.

Марафон «Маркетплейс за 30 дней» — это уникальная возможность сопроводить предпринимателя на разных этапах создания цифрового аккаунта и вывести его на онлайн-торговлю.

КВ
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