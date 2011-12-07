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Минстрой РТ связал аварии в сфере ЖКХ с износом сетей

За время отопительного сезона, который прошел в Татарстане с 11 сентября по 16 мая, в сфере ЖКХ произошло свыше 1,5 тысяч аварий.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Татарстана Марат Айзатуллин во время заседания в Доме Правительства РТ заявил, что причиной аварий в сфере ЖКХ является состояние инженерных сетей.

По данным ведомства, степень износа сетей составляет 54%, а 30% являются ветхими или требуют замены. 5 декабря в Елабуге 42 дома и 14 тысяч их жителей остались без тепла и горячей воды. Причиной этому стали аварийные работы на теплотрассе.

«Анализ показывает, что наибольшее количество аварий возникает в сфере водоснабжения — 1,3 тыс. случаев, или 86% от общего количества», — сообщил Айзатуллин.

13 января в Казани на улице Краснококшайской было отключено 40 многоквартирных домов, а также две школы и детский сад. Более 10 тысяч человек остались без тепла. 18 января в Нижнекамске без горячей воды остались 20 многоквартирных домов и детсад, без тепла остались свыше 10 тысяч человек. 

КВ
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