Минстрой РТ связал аварии в сфере ЖКХ с износом сетей

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Татарстана Марат Айзатуллин во время заседания в Доме Правительства РТ заявил, что причиной аварий в сфере ЖКХ является состояние инженерных сетей.

По данным ведомства, степень износа сетей составляет 54%, а 30% являются ветхими или требуют замены. 5 декабря в Елабуге 42 дома и 14 тысяч их жителей остались без тепла и горячей воды. Причиной этому стали аварийные работы на теплотрассе.

«Анализ показывает, что наибольшее количество аварий возникает в сфере водоснабжения — 1,3 тыс. случаев, или 86% от общего количества», — сообщил Айзатуллин.

13 января в Казани на улице Краснококшайской было отключено 40 многоквартирных домов, а также две школы и детский сад. Более 10 тысяч человек остались без тепла. 18 января в Нижнекамске без горячей воды остались 20 многоквартирных домов и детсад, без тепла остались свыше 10 тысяч человек.