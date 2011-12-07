Полиция нашла драгоценности, украденные во время ЧМ-2018 гражданином Колумбии, в лесополосе Казани

В лесополосе Казани сотрудники полиции обнаружили четыре мешка, закопанных драгоценностей, украденных во время Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. Похитителя установили — им оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро, сообщила представитель МВД Ирина Волк агентству ТАСС.

По её словам, в июле 2018 на Казанской ярмарке проводилась погрузка партии драгоценностей одной российской ювелирной компании, в момент которой и был похищен чемодан сертифицированных бриллиантов и украшений. Пропажу обнаружили в аэропорту, по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, в том числе изучения записей с камер видеонаблюдения и изъятия биологических следов с места происшествия, полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро» — сообщила Ирина Волк.

На данный момент похититель экстрадирован в Россию.



