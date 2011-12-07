Проект «Отечеству верны! Судьбы» расскажет молодёжи России о значимых для страны людях

Проект «Отечеству верны! Судьбы» стартует с 1 июня 2021 года в России. Инициаторами события выступили общественное детское движение «Дипломаты будущего» и Всероссийский методический совет изобразительного искусства Московской центральной художественной школы, совместно с Молодёжной секцией Императорского Православного Палестинского Общества.

Целью проекта обозначают обращение внимания молодёжи России на традиционные ценности и их показ с другой, более близкой для восприятия молодёжи стороны.

Главной задачей проекта является рассказ об исторически-важных личностях для страны, которые несмотря на трудные времена оставались верны своей Родине и отечеству.

В проекте смогут поучаствовать школьники от 12-17 лет и студенты.