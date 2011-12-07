Татарстан занял третье место в РФ по числу победителей и призёров всероссийских школьных олимпиад.

Об этом на пресс-конференции 20 мая в ИА «Татар-информ» сообщила директор республиканского олимпиадного центра Гульнара Исламова.

По её словам в начале мая стало известно, Татарстан уступил лишь Москве и Санкт-Петербургу по числу победителей и призёров всероссийских олимпиад школьников — 211 (в прошлом году — 148). Четвёртый показатель у Московской области — 183.

Всё это, в том числе, благодаря планомерной работе с одарёнными детьми, которую Республиканский центр поддержки одаренных детей и молодёжи проводит с 2014 года. Только нынешним летом в оздоровительно-образовательном комплексе «Дуслык» пройдет пять 18-дневных профильных смен по 150 участников в каждой.